В портах Одесской области заблокированы 39 судов под флагами 14 стран

Участники совещания обговорили пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов, а также вопросы сбора урожая и доставки сельскохозяйственной техники. Был заслушан доклад командующего Военно-морскими силами в составе Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапы о ситуации с безопасностью в акватории Черного моря.
Жертвами ракетных ударов РФ стали 55 местных жителей
Участники встречи уточнили, что в результате ракетных ударов российских сил погибли 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.
Зеленский осмотрел жилой дом, который был поврежден 23 апреля в результате обстрелов. Тогда жертвами стали восемь человек, в том числе - трехмесячный младенец.
Одессу посетила госминистр ФРГ
"Это - ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Мы должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в свое жилье", - сказал Зеленский.
Ранее, 6 июня, Одессу посетила государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth). Она встретилась с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и мэром города Геннадием Трухановым.
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