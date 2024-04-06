В понедельник — полное солнечное затмение

Что такое затмение и какие бывают его виды

Затем тень от Луны, закрывшей Солнце, на скорости больше 2500 км/ч пролетит по океану, в 11:07 утра по местному времени (18:07 по Гринвичу) вылетит на сушу на мексиканском берегу, через 20 минут пересечет границу Мексики и США, а еще через пару часов, прочертив полосу по всему континенту, уйдет в Атлантический океан.

Солнечное затмение 8 апреля начнется в Тихом океане: первыми его увидят жители атолла Пенрин, который входит в состав Островов Кука.

Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане. Поэтому за этим затмением в интернете и по телевидению будет следить весь мир — и в том числе аудитория Русской службы Би-би-си. Мы будем вести видеотрансляцию затмения.

Затмения происходят, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию.

Если посередине оказалась Земля, то ее тень падает на Луну — это лунное затмение. Если посередине оказалась Луна, то она заслоняет землянам Солнце — это солнечное затмение.

В зависимости от того, насколько точно в линию выстроились эти небесные тела, затмение бывает частичным либо полным.

В случае солнечного затмения его полнота зависит еще и от того, насколько близко или далеко от Земли оказалась на своей слегка вытянутой орбите Луна.

Во время кольцеобразного солнечного затмения Луна находится на максимальном удалении от Земли, поэтому кажется меньше Солнца и не закрывает его полностью.