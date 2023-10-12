В Польшу не пустили белорусского депутата, который ехал наблюдать за выборами

По словам Карася, руководство Палаты представителей выбрало его членом национальной делегации Беларуси в ПА ОБСЕ. Данные об этом были переданы в ассамблею, после чего он был официально включен в список наблюдателей, который был передан в Центральную избирательную комиссию Польши. Однако польские пограничники не впустили депутата в страну.

"До момента пересечения границы 12 октября ни от польской стороны, ни от международного секретариата ПА ОБСЕ мы не получали каких-либо сигналов о том, что моя кандидатура в качестве наблюдателя неприемлема для польских властей. Именно из этого и исходил парламент Беларуси, направляя меня в командировку. Невзирая на непростую ситуацию в отношениях между Беларусью и Польшей, статус государства -участника ОБСЕ и сам факт направления приглашения на выборы обязывает Варшаву исполнять существующие нормы права и организовать доступ международных наблюдателей на выборы", — сказал он.