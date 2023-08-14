14 августа 2023 г. 11:14

В Польше задержаны два россиянина, распространявшие материалы ЧВК "Вагнер"

 
bbcrussian.com
Lenkijos vėliava
Lenkijos vėliava
ФОТО: Shutterstock

Польша задержала двух граждан России, которые "распространяли пропагандистские материалы группы „Вагнер“ в Кракове и Варшаве", сообщил министр внутренних дел Мариуш Каминский.

"Обоим предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже, оба были арестованы", — написал Каминский в соцсети X (бывший "Твиттер"), не сообщив подробностей о задержанных и изъятых у них материалах.

После появления лагерей наёмников ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси польские власти решили разместить на границе с Беларусью в общей сложности 10 тысяч военных.

На встрече с Владимиром Путиным 23 июля лидер Беларуси Александр Лукашенко говорил, что наёмники группировки «Вагнер» просятся на запад «на экскурсию в Варшаву», чем «стали напрягать» его. Лукашенко утверждал, что вагнеровцы якобы хотят отомстить Польше за бои в Бахмуте, где использовалась польская техника.

1 августа Лукашенко заявил, что это была шутка, однако потом добавил, обращаясь, по всей видимости, к восточноевропейским лидерам: «Пусть молятся, что мы держим их (вагнеровцев), ещё как-то обеспечиваем».

«В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо», — добавил Лукашенко.

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