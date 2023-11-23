В Польше умер еще один украинский водитель грузовика

"Сегодня мне сообщили, что ночью на паркинге возле Корчевой умер наш водитель ADR (перевозка опасных грузов), который почти три дня стоял в очереди, чтобы пересечь границу. Мужчина был 1967 года рождения. Польская полиция заявляет, что это естественная смерть, но обстоятельства еще выясняются", - сказал Михалевич.