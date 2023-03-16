В Польше шестерых иностранцев заподозрили в шпионаже в пользу России

Видеокамеры были размещены на ключевых участках путей и железнодорожных узлах в граничащем с Украиной Подкарпатском воеводстве, передаёт 15 марта со ссылкой на источники радиостанция RMF. Там расположен транспортный маршрут, по которому идёт военный транзит в Украину и экспорт украинских товаров в страны и порты ЕС.
Большая часть камер располагалась в районе подъездов к аэропорту города Жешува, куда поступают военные грузы в Украину. На польской железной дороге и на объектах критической инфраструктуры введён режим повышенной готовности, передаёт радиостанция.
Данные о задержанных, в том числе страну их гражданства радиостанция не приводит. Официально ситуация не комментировалась. Польское агентство печати сообщает, что официальное заявление правительства по ситуации запланировано на четверг, 16 марта.
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