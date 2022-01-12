Представляя второй Антиинфляционный щит на пресс-конференции, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о снижении цен на топливо, газ, продукты питания и удобрения.

Глава правительства объявил, что в течение шести месяцев, начиная с 1 февраля, ставка налога на добавленную стоимость на топливо будет снижена с 23 до 8%.

"Это будет радикальное изменение цен. Поляки увидят на заправках еще более низкие цены на топливо. Я надеюсь, что это произойдет уже через три, максимум – через четыре недели. По нашим расчетам, цена за литр топлива снизится на 60 гроши (13 евроцентов), может быть даже на 70 гроши (15 евроцентов). Эти расходы бюджет польского государства берет на себя", - сказал глава правительства.

Матеуш Моравецкий также сообщил, что правительство приняло решение о снижении ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания до 0%. Это касается продуктов, которые в настоящее время покрываются ставкой 5%, а это большинство продуктов питания. Как сказал премьер, согласно правительственным расчетам, после снижения ставки НДС в кошельке каждого поляка должно оставаться на 45 злотых больше, а это чуть менее 10 евро.

"Я также призываю всех предпринимателей, которые продают продукты питания, соответствующее снизить цены на продукты на 5 злотых, это более 1 евро. Это очень важно, потому что это не заработок предпринимателей, а это часть того, что попадает в бюджет польского государства. Мы снижаем самую низкую допустимую ставку НДС в Европейском союзе до нуля. Это приведет к тому, с 1 февраля снизятся цены на все продукты", - сказал глава правительства.

Матеуш Моравецкий также призвал клиентов проверять, действительно ли владельцы магазинов в их районе снизили цены на продукты питания.

Премьер-министр заявил, что с 1 февраля ставка НДС на удобрения также составит 0%.

Также правительство снизило ставку НДС на природный газ с 23 до 8%, отменило акциз на электроэнергию и снизило ставки НДС на электроэнергию с 23 до 5%, а также ставку НДС на отопление с 23 до 8%.