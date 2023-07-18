18 июля 2023 г. 09:01

В Польше разбился самолет Cessna. Есть погибшие и раненые

 
Радио Свобода
Lėktuvo avarija Lenkijoje
Lėktuvo avarija Lenkijoje
ФОТО: AP / Scanpix

На аэродроме в польском селе Хрцинно небольшой пассажирский самолет авиакомпании Cessna упал на ангар, в котором находились люди. Пять человек погибли, еще 10 получили ранения, сообщает издание Rzeczpospolita.

На аэродроме в польском селе Хрцинно небольшой пассажирский самолет авиакомпании Cessna упал на ангар, в котором находились люди. Пять человек погибли, еще 10 получили ранения, сообщает издание Rzeczpospolita.

Самолет, с которого совершаются прыжки с парашютом, при посадке врезался в ангар. В этом здании находились люди, которые укрывались от дождя.

В данный момент идет спасательная операция. На место прибыли машины скорой помощи, спасатели, пожарные, вертолеты санитарной авиации, а также полицейские.

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Радио Свобода
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