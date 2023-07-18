В Польше разбился самолет Cessna. Есть погибшие и раненые

На аэродроме в польском селе Хрцинно небольшой пассажирский самолет авиакомпании Cessna упал на ангар, в котором находились люди. Пять человек погибли, еще 10 получили ранения, сообщает издание Rzeczpospolita.

Самолет, с которого совершаются прыжки с парашютом, при посадке врезался в ангар. В этом здании находились люди, которые укрывались от дождя.