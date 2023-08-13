В Польше расследуют появление рекламы ЧВК "Вагнер"

Польская полиция изъяла обнаруженные в Кракове наклейки с призывом вступать в ряды российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом пишет в субботу, 12 августа, агентство dpa со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, на стикерах формата А5, которые были замечены жителями Кракова в разных частях города, изображен логотип "Группы Вагнера" с надписью на английском языке: "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам". Ниже также напечатан QR-код, ведущий на сайт ЧВК.

"Мы не знаем, является ли акция с наклейками шуткой или за ней стоит что-то более серьезное", — сообщила пресс-секретарь краковской полиции. Она добавила, что прокуратура проинформирована об инциденте, полиция пытается установить и разыскать причастных лиц.

Полиция составила два протокола