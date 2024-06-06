В Польше преследуют 3 солдат за предупредительные выстрелы

В день инцидента группа примерно из 50 мигрантов - „молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, большая часть из них с кавказскими чертами лица“ - попыталась перебраться через забор на сторону Польши. Чтобы остановить их, польские солдаты сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, в соответствии с законом о применении оружия, но беженцы продолжили движение вперед, говорится в публикации. „Раздаются новые предупредительные выстрелы. Мигранты продолжают пробиваться вперед. Наконец, солдаты в целях самообороны начинают стрелять по земле перед собой“, - пишет Onet. Несколько пуль из 43 выстрелов отрикошетили в забор, в итоге мигранты отступили на белорусскую сторону.