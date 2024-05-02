В Польше осудили поджог синагоги

Президент Польши Анджей Дуда осудил нападение на синагогу в столице Варшаве, назвав его позорным.
" В Польше нет места антисемитизму!" - написал глава государства в социлаьной сети Х.
С осуждениями выступили и другие польские политики, а также еврейская община.
Синагога Нозиков - единственная из крупнейших синагог Варшавы, уцелевшая после Второй мировой войны.
По данным полиции, минувшей ночью неизвестный пытался поджечь здание с помощью коктейля Молотова. Ёмкость с горючей смесью разбилась о стену здания. Пожар был потушен, никто не пострадал.
Euronews
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