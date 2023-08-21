В Польше найдены захоронения "вампиров" XVII века

Во время исследования было установлено, что через некоторое время после смерти гроб с телом девушки был с какой-то целью открыт. Видно, что скелет поврежден в результате каких-то действий. Как говорят ученые, в XVII веке за колдовство судили даже умерших людей, возможно, так было и в этом случае.

Ученые говорят, что тесты ДНК пока только подтвердили, что останки принадлежали девушке, но ведется дальнейшая работа, и весьма вероятно, что будет получено больше информации (например, цвет глаз и волос, тон кожи, происхождение и, возможно, генетические заболевания). После осмотра черепа на небе был замечен зеленый налет. Возможно, это результат длительных попыток лечения боли и лихорадки с помощью золотой суспензии.

В прошлом году археологи нашли могилу, в которой находился скелет молодой девушки 17-20 лет. Она была похоронена согласно специальному ритуалу. С целью предотвращения «воскресения» вокруг шеи девушки был закреплен серп острием вниз, а на большой палец левой ноги был повешен треугольный замок.

Как сообщается на сайте университета Николая Коперника в Торуни, сотрудники Института археологии уже второй год проводят раскопки в деревне Пень (Pień) недалеко от Домбровы Хелминьской (гмина Быдгощ).

Шелковая ткань чепца, в котором похоронена девушка, была отправлена на исследование, показавшее значительное сходство этого материала с материалами из Южной Европы или Англии. Благодаря этому ученые получили очередное подтверждение гипотезы о том, что человек, похороненный в этом месте, должен был происходить из высших, более состоятельных социальных слоев.

В этом году ученые продолжили раскопки. Они попытались проверить, нет ли поблизости других таких захоронений, что было бы важно для интерпретации функции исследуемого ими кладбища.

В результате примерно в 1,5-2 метрах от прошлогодней находки археологи обнаружили странное захоронение ребенка 5-7 лет, положенного лицом вниз в могильную яму. Такое расположение трупа может свидетельствовать о том, что люди боялись умершего и его «деятельности» после смерти. Например, что он может укусить живого. Поворот лицом вниз должен был заставить умершего впиться в землю, чтобы он больше не представлял угрозы.