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Военные из воздушно-десантной дивизии США приступили к учениям с солдатами на юго-востоке Польши, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.
JAV kariai
JAV kariai
© AP / Scanpix

Cолдаты 18-й механизированной дивизии польских вооруженных сил начали в выходные совместные учения с американскими военными из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на юго-востоке Польши. Об этом сообщил в воскресенье, 20 февраля, в Twitter польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО", — написал он.

В разгар кризиса вокруг Украины США перебросили в Польшу дополнительно 4700 солдат. Таким образом, число американских военнослужащих, размещенных в стране, достигло примерно 10 000. Сотни американских десантников прибыли в феврале в Польшу в аэропорт города Жешув, расположенного примерно в 90 километрах от Львовской области Украины.

Речь шла о переброске бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии из штата Северная Каролина. Первый борт с военными из этой дивизии прибыл 5 февраля. Ранее на территории страны было размещено уже около 5 тысяч американских военнослужащих. Другие западные государства также наращивают силы на восточном фланге НАТО.

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Deutsche Welle
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