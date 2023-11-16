В Польше на полигоне погиб военный: вероятно, его застрелил охотник

Заместитель районного прокурора по военным делам в Щецине капитан Гжегож Петраковский подтвердил смертельное ранение солдата. Прокурор Петр Вецзоркевич также подтвердил, что произошел смертельный инцидент.

"Сейчас идет сбор материалов по этому делу, пока я не могу предоставить никакой детальной информации. Я жду документацию от прокуратуры, которая занимается делом, и не знаю, когда я ее получу", – сказал прокурор.

Позже первые детали инцидента опубликовали на сайте 12-й Щецинской механизированной дивизии.

"15 ноября этого года около 20:45 на полигоне тактических учений Кшеково произошел досадный несчастный случай, вызванный третьим лицом, в результате которого погиб солдат 12-й механизированной бригады. Окружная прокуратура в Щецине расследует обстоятельства инцидента", – говорится в сообщении.

По неофициальной информации, третьим лицом был охотник. Скорее всего, он перепутал офицера в форме с диким кабаном.