В Польше исключили возможность отправки войск в Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что на встрече в Париже было полное единодушие в том, что "на территории Украины не будет солдат, направленных туда европейскими странами или государствами НАТО". Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что у НАТО нет планов отправки войск в Украину. Против этой идеи выступили также Чехия, Болгария, Испания и Италия. Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что может теоретически разместить военных в Украине, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.