В Польше грузовики заблокировали три крупных погранперехода на границе с Украиной

 
bbcrussian.com
ФОТО: Photo by Wojtek Radwanski / AFP/Scanpix

Несколько десятков владельцев транспортных компаний в понедельник с помощью грузовиков заблокировали три крупных пункта пересечения границы Польши с Украиной в знак протеста против, по их словам, недобросовестной конкуренции со стороны украинских фирм, сообщает агентство AFP.

На пограничном контрольно-пропускном пункте в Дорохуске почти весь грузовой поток был заблокирован протестующими, которые жалуются на падение доходов из-за либерализации правил Европейского Союза.

«Мы хотим, чтобы были восстановлены правила честной конкуренции», — заявил AFP Рафал Меклер, один из организаторов акции протеста.

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС отказался от системы, при которой украинские транспортные компании должны были получать специальные разрешения на въезд в страны Евросоюза.

По мнению протестующих, этот шаг спровоцировал приток украинских компаний, конкуренция выросла, а прибыль перевозчиков сократилась.

«Их затраты на обслуживание грузовика, найм водителя или просто на открытие бизнеса или оплату социального страхования намного ниже», — сказал AFP владелец транспортной компании Марек Оклински. «Они снижают цены и забирают грузы, которые мы возили раньше», — добавил он.

Протестующие устроили аналогичные акции контрольно-пропускных пунктах в Гребенне и Корчовой. При этом они обещают пропускать транспорт с пассажирами, а также с гуманитарной или военной помощью.

Министерство инфраструктуры Польши заявило, что Варшава не может удовлетворить требования протестующих компаний, восстановив систему разрешений для украинских перевозчиков, ссылаясь на правила ЕС.

«Соглашение было достигнуто ЕС […] поэтому Польша не может вновь ввести систему разрешений с Украиной до истечения срока действия вышеупомянутого соглашения», — говорится в заявлении министерства, призывающем протестующих прекратить акцию.

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