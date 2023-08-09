В Польше допускают закрытие железнодорожных переходов с Беларусью

Вонсик выразил готовность ограничить движение и через железнодорожные переходы. По его мнению, это повод для Китая подать четкий сигнал белорусским властям.

"Мы понимаем, что большая часть торговли, в том числе польской идет через них. Китайская торговля также идет. Думаю, что Китай должен послать Лукашенко соответствующий сигнал, чтобы не предпринимал действий, от которых они пострадают", – сказал замминистра.

Вонсик отметил. что по данным польской стороны, в Беларуси находятся от 3,5 до 5 тыс. боевиков ЧВК «Вагнер». По его мнению, хотя они и опасны, но это не то подразделение, которое войдет в Польшу и начнет войны, но их могут использовать для гибридных действий, провокаций на границе с огнестрельным оружием, усиления миграционного давления и т.д.