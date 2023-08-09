В Польше допускают закрытие железнодорожных переходов с Беларусью

Вонсик выразил готовность ограничить движение и через железнодорожные переходы. По его мнению, это повод для Китая подать четкий сигнал белорусским властям.
"Мы понимаем, что большая часть торговли, в том числе польской идет через них. Китайская торговля также идет. Думаю, что Китай должен послать Лукашенко соответствующий сигнал, чтобы не предпринимал действий, от которых они пострадают", – сказал замминистра.
Вонсик отметил. что по данным польской стороны, в Беларуси находятся от 3,5 до 5 тыс. боевиков ЧВК «Вагнер». По его мнению, хотя они и опасны, но это не то подразделение, которое войдет в Польшу и начнет войны, но их могут использовать для гибридных действий, провокаций на границе с огнестрельным оружием, усиления миграционного давления и т.д.
"Мы знаем, что их от 3,5 до 5 тыс., и они не получают никаких важных заданий. Часть из них, небольшие группы, находятся на двух полигонах у польской границы. Остальные готовятся перезимовать, они ничего не делают", – сказал Вонсик о "вагнеровцах".
Сегодня он также сообщил, что на усиление Пограничной охраны будет направлено еще 2 тыс. польских военнослужащих, а не тысяча, как предполагалось ранее.
Напомним, сейчас пассажирские железнодорожные перевозки между Беларусью и Польшей отсутствует. Сохраняется только грузовое сообщение. Надо отметить, что в ноябре 2021 года во время обострения миграционного кризиса в районе Кузницы польская сторона уже предупреждала о закрытии железнодорожного перехода.