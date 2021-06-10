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В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщила Генеральная прокуратура страны. Янушу Н. (полная фамилия не указывается) предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет заключения.
В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже на российскую разведку
© Reuters/Scanpix

Во время обысков у арестованного и в офисах связанных с ним лиц обнаружили более 300 тысяч злотых (около 6 миллионов рублей) и множество носителей информации.

По данным прокуратуры Польши, Януш Н. по заказу российской разведки пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе с представителями Европарламента.

Подозреваемый «усилил активность» после того, как по обвинению в шпионаже был задержан его сообщник, отмечает прокуратура. По данным ведомства, деятельность Януша Н. в Польше, Евросоюзе и других странах «была частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Польши в ЕС и на международной арене».

В середине мая в Польше по подозрению в шпионаже задержали 43-летнего Марчина К. По данным польских спецслужб, он передавал России информацию о польских военных, других гражданах и компаниях.

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