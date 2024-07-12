2024.07.12 16:35

В Подмосковье разбился самолет SuperJet 100 без пассажиров на борту

 
Deutsche welle
„Superjet 100“
„Superjet 100“
ФОТО: Sergei Karpukhin | Reuters / Scanpix

Самолет, на борту которого, предположительно, был только экипаж из трех человек, упал в лесном массиве под Коломной в Московской области, место падения пока не обнаружено, сообщает „РИА Новости“, ссылаясь на экстренные службы.

ТАСС передает, что Superjet 100, по предварительным данным, упал в Подмосковье во время тестового полета после планового ремонта.

Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, со ссылкой на оперативные службы сообщает агентство.

Источник „Интерфакса“ в экстренных службах рассказал, что во время тестового полета экипаж подал сигнал бедствия, был перенаправлен в зону ожидания и несколько минут вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с радаров, сообщил источник.

Разбившийся самолет был произведен в 2014 году, его единственным эксплуатантом была „Газпром авиа“, со ссылкой на источник, близкий к МЧС, пишет РБК. По его данным, самолет перегоняли во „Внуково“.

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