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Чрезвычайное положение объявлено из-за протестов, которые продолжаются уже месяц. Они начались после импичмента и ареста президента Педро Кастильо.
Mažiausiai 17 žmonių pirmadienį žuvo Peru, kai protestuotojai, bandę šturmuoti oro uostą, susirėmė su saugumo pajėgomis
Mažiausiai 17 žmonių pirmadienį žuvo Peru, kai protestuotojai, bandę šturmuoti oro uostą, susirėmė su saugumo pajėgomis
© AFP / Scanpix

Правительство Перу из-за протестов объявило чрезвычайное положение в некоторых регионах страны, в том числе в столице Лиме, сообщает агентство AFP в воскресенье, 15 января.

"Объявить с 15 января 2023 года сроком на 30 календарных дней чрезвычайное положение в регионах Пуно, Куско, Лима, Кальяо, в провинции Андауайлас региона Апуримак, провинциях Тамбопата и Тауаману региона Мадре-де-Диос, а также в городе Тората провинции Марискаль-Ньето региона Мокегуа", - говорится в указе, который цитирует газета LaRepublica.

Режим также распространяется на пять автомагистралей страны. Кроме того, жителям Пуно в течение 10 дней запрещается выходить из дома с 20.00 до 4.00. Чрезвычайное положение дает властям право использовать армию для подавления беспорядков и приостанавливает действие ряда конституционных прав, таких как свобода передвижения и собраний, отмечает AFP.

Протесты в Перу

Протесты на юге страны начались в декабре 2022 года, после того как к власти пришла Дина Болуарте после отставки и ареста президента Педро Кастильо. Кастильо был объявлен импичмент за "моральную несостоятельность" в ответ на его решение распустить конгресс и объявить чрезвычайное положение.

Протестующие требуют немедленной отставки Болуарте и роспуска парламента для проведения новых выборов. На данный момент в ходе протестов погибли по меньшей мере 42 человека, пишет AFP. Сама Болуарте исключила возможность ухода с поста. "Я не уйду в отставку", - сказала она в речи, транслировавшейся по государственному телевидению.

В прошлый раз власти Перу объявляли чрезвычайное положение в середине декабря - также сроком на 30 дней.

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Deutsche Welle

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