В Пермском крае снесли памятник репрессированным полякам и литовцам

Пропажу памятника местные жители обнаружили в пятницу. Когда это произошло и кто это сделал — пока не известно, рассказали в организации.

Памятник представлял из себя деревянную конструкцию на бетонном основании. По его бокам на двух металлических пластинах были написаны 89 имен и фамилий погибших в Галяшоре ссыльных из Литвы и Польши. Он был установлен возле кладбища с могилами жителей поселка, куда ссылали поляков и литовцев в 1930-х и 40-х годах.

Памятник был установлен на средства частных лиц, в том числе тех, кто проживал в Галяшоре до ликвидации спецпоселка. Он располагался в лесу, на удалении от населенных пунктов.

"Для меня совершенно очевидно, что единственная причина уничтожения памятника — национальность людей, которым он посвящен.

Польша и Литва теперь считаются „недружественными странами", а значит, все, что с ними связано, будет уничтожаться", — сказал "Новой газете" председатель пермского "Мемориала" Роберт Латыпов.

По его словам, памятник целиком состоял из бетона и арматуры, был очень крепким, и чтобы его разрушить, нужно было либо проводить взрывные работы, либо задействовать спецтехнику. Представители местных властей пропажу памятника не комментировали.