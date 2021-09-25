В Пентагоне обозначили границы военного сотрудничества США с РФ

Сворачивание военного сотрудничества Вашингтона с Москвой стало результатом агрессивных действий России в Украине. Именно поэтому военные коммуникации США с РФ сведены к минимуму, который необходим для предотвращения конфликтов при проведении военных операций. Так пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу, 24 сентября, по просьбе журналистов прокомментировал прозвучавшее ранее предложение председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о возможном расширении военного взаимодействия США с РФ.
"Министерство обороны США приостановило военное сотрудничество с Россией как по политическим соображениям, так и в соответствии с законом в результате агрессивных действий РФ в Украине. Поэтому наше общение с российскими военными сведено чуть более чем к дюжине взаимных действий, которые снижают риск ложной оценки взаимодействия и предотвращают конфликты при проведении военных операций, а также к обсуждениям на уровне высшего руководства по таким вопросам, как, например, Сирия", - пояснил Кирби.
"Я уверен, что генерал Милли хорошо понимает, где пролегают эти границы (военного сотрудничества с Москвой. - Ред.), которые определяются, как я уже сказал, политикой и законом. И министр обороны не сомневается, что председатель (Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. - Ред.) будет продолжать коммуникации и работу по предотвращению конфликтов с российскими военными в рамках этих границ", - резюмировал пресс-секретарь Пентагона.
Встреча Марка Милли и Валерия Герасимова
Генерал Марк Милли 23 сентября в интервью информагентству AP высказался за расширение военного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой ради сокращения риска возникновения конфликтов. Днем ранее Милли встретился в Финляндии с главой Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. По данным Минобороны РФ, важной темой разговора при этом стало снижения риска возникновения конфликтов.
В качестве примера подобного сотрудничества между Россией и США Милли назвал тогда возможность приглашать наблюдателей другой страны на собственные военные учения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист по связям с общественностью о вакцинации: есть три этапа, один мы уже прошли (71)
Кривая заболевания коронавирусом в Литве по-прежнему...
На сдачу ПЦР – очереди: кого горячая линия не регистрирует (46)
Сообщается, что во многих муниципалитетах Литвы...
В Каунасе в реанимации находится младенец с COVID-19 (13)
Беспокойство врачей растет: в реанимацию попадает все...
Коронавирус в Литве: 1609 новых случаев и 9 смертей (45)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1609 новых...
Восемь из 10 литовцев считают, что ситуация в стране ухудшается (59)
Всего меньше 20% жителей Литвы считают, что ситуация в...