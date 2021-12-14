В Пентагоне не станут наказывать ответственных за удар с беспилотника в Кабуле

"То, что мы увидели, было нарушением процессуальных механизмов, процедур, реализации. Это не было результатом халатности, ошибочного поведения, плохого руководства", — уверен представитель оборонного ведомства США.

Для будущих атак с беспилотников подготовили новые рекомендации

Статьи по теме: В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 19 человек



В начале ноября генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид отметил в ходе брифинга, что были подтверждены "неточности при нанесении" удара, а также "ошибки при информировании и нарушение коммуникации, приведшие к прискорбной гибели гражданских лиц".

Позднее глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи и глава Командования специальных операций ВС США генерал Ричард Кларк представили ряд рекомендаций, основанных на отчете генерального инспектора, для будущих атак с беспилотников. В то же время авторы доклада не советовали применять никаких взысканий к лицам, ответственных за ракетный удар в августе.

Теракты в аэропорту Кабула



Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда шла эвакуация афганцев и иностранных граждан после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан", были совершены два теракта. В результате погибли более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Президент США Джозеф Байден 28 августа заявил, что, по его сведениям, в аэропорту Кабула в ближайшее время может произойти новый теракт. "Ситуация на месте по-прежнему крайне опасна, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", — отметил Байден в заявлении, посвященном эвакуационной миссии США. "Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", — указал он тогда.

Американские силы 29 августа нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль. В результате погибли десять мирных жителей, включая семь детей. По официальным данным, в Пентагоне опасались, что боевики используют транспортное средство для нового нападения на аэропорт в Кабуле.