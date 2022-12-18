В Пентагоне изучат все "неопознанные аномальные явления"

В министерстве обороны США намерены систематизировать и заново проанализировать всю ранее собранную информацию о так называемых "неопознанных аномальных явлениях" (unidentified anomalous phenomena, UAP), сообщается в субботу, 17 декабря, на сайте Пентагона. Созданное в июле новое Управление по объяснению аномальных явлений во всех сферах (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) отчиталось о проделанной работе.
При этом под UAP подразумеваются все не объясненные до сих пор феномены, которые могут быть зафиксированы в космосе, в атмосфере, на поверхности земли, в море или под водой - то, что "не сумели идентифицировать и что потенциально может угрожать военным объектам или операциям США".
По словам директора AARO Шона М. Киркпатрика, если раньше внимание уделялось лишь сообщениям об аномальных явлениях, которые были замечены в воздухе, теперь новое управление предполагает координировать "межведомственные усилия по документированию, сбору, анализу и, по возможности, объяснению сообщений о любых неопознанных аномальных явлениях". В том числе будут заново проанализированы старые отчеты, подготовленные предшествующими институциями.
Инопланетной жизни на Земле не обнаружено
В тот же день американское издание The Washington Post сообщило, что в результате проведенной работы AARO пока не обнаружило следов инопланетной жизни на Земле, но продолжает углубленные исследования. Как уточняется в публикации, двухпартийная группа американских законодателей добивается от Пентагона расследований всех случаев UAP и публичного раскрытия полученных данных.
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