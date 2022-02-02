В преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня. Торжественная церемония началась на территории Олимпийского парка на севере китайской столицы, сообщает в среду, 2 февраля, агентство dpa.

1200 факелоносцев в возрасте от 18 до 64 лет пронесут олимпийский огонь через весь Пекин и два кластера, где будут проходить олимпийские соревнования. Среди тех, кто будет нести факел, Ло Чжихуань - первый китайский спортсмен, выигравший в 1963 году чемпионат мира по зимним видам спорта, и руководитель и главный конструктор лунной программы Китая Е Пэйцзянь.

Эстафета состоит из 12 ключевых этапов: по пять зон передачи факела находятся в Пекине и соседнем с ним городе Чжанцзякоу, две зоны - в столичном пригороде Яньцин. По пути следования олимпийский огонь минует Великую китайскую стену и Летний дворец, а 4 февраля он вновь будет доставлен на стадион "Птичье гнездо" на территории Олимпийского парка, где начнется церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Из-за строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса эстафета олимпийского огня проходит без участия зрителей, сокращена и ее продолжительность.

Олимпиада-2022 в "пузыре"

С начала пандемии в Китае почти не регистрировались крупные вспышки заражений коронавирусом, однако в последнее время их число вновь стало расти. Несмотря на то, что уровень инфицирования гораздо ниже по сравнению с большинством западных стран, китайские власти незамедлительно отреагировали ужесточением мер, сдерживающих распространение инфекции.

Мероприятия зимней Олимпиады будут проходить в системе замкнутого цикла - так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.

Продажа билетов на соревнования завершилась в январе, к просмотру соревнований были допущены только болельщики, проживающие на материковой части Китая и отобранные Коммунистической партией. Международный олимпийский комитет надеется, что наполненность стадионов и залов достигнет 50 процентов. Иностранные гости присутствовать на соревнованиях не смогут.

В среду, 2 февраля, организаторы Олимпийских игр объявили о 32 новых случаях заражения коронавирусом: 15 положительных тестов были зарегистрированы в аэропорту, 17 - на территории олимпийского пузыря. Положительный тест на коронавирус был обнаружен и у двух немецких олимпийцев.