В парламенте Эстонии вынесут на голосование вотум недоверия премьер-министру

В последние недели в Эстонии ужесточилось противостояние между правящей коалицией и представителями оппозиционных сил. После официального начала своей работы кабинет министров, в частности, анонсировал повышение ряда налогов, о чем представители вошедших в коалицию партий не говорили во время избирательной кампании. Свое решение правительство объяснило, в том числе, ростом оборонных расходов. Недовольство правых партий также вызвал анонсированный Каллас законопроект о равенстве браков, дающий однополым парам возможность регистрировать свои отношения.

На этом фоне оппозиционные депутаты стали устраивать в парламенте обструкцию правительства, а также умышленно затягивать заседания. В свою очередь, премьер-министр Каллас в середине мая сравнила действия политических оппонентов с поведением Кремля. "Во-первых, оппозиция требует прав, которых у нее никогда не было — никогда не было так, чтобы она говорила, какие законопроекты коалиция может вносить, а какие — нет. Во-вторых, оппозиция угрожает. В-третьих, надеется, что всегда найдется кто-то, кто предложит ей что-то сверх этого, и она получит то, чего раньше у нее не было", — заявляла глава эстонского правительства.