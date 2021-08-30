В Париже скорость автомобилей ограничили до 30 километров в час

В Париже с понедельника, 30 августа, скорость движения автотранспорта почти повсеместно ограничена до 30 километров в час. Ограничение не распространяется лишь на кольцевую дорогу (Переферик), опоясывающие город бульвары, а также на некоторые крупные авеню, например Елисейские поля. По кольцевой можно по-прежнему ездить со скоростью 70 км/ч, а по опоясывающим город бульварам - со скоростью 50 км/ч в час.

Путем ограничения скорости до 30 км/ч мэрия Парижа намерена повысить безопасность дорожного движения в городе и содействовать защите экологии. Ввести это ограничение было одним из обещаний мэра Парижа Ан Идальго в преддверии прошлогодних коммунальных выборов. На фоне пандемии коронавируса Идальго резко увеличила количество велосипедных дорожек в столице и одновременно сократила количество автомобильных парковок.

Эти меры вызвали мало энтузиазма у жителей пригородов Парижа, которые вынуждены ездить в столицу на работу. В то же время, согласно опросу, проведенному социологическим институтом Ifop, 61 процент парижан одобряют ограничение скорости во французской столице до 30 км/ч.