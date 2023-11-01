В Париже полиция открыла огонь по женщине в парандже, которая угрожала пассажирам поезда

Сообщается, что женщина отказалась подчиниться требованиям полицейских и по ней было произведено 8 выстрелов, она получила ранения.

Как выяснилось позже, женщина не была вооружена.

Тревогу подняли пассажиры пригородного поезда в XIII округе Парижа, на станции «Библиотека имени Франсуа Миттерана» в дело вмешалась полиция.

Как именно женщина угрожала пассажирам не уточняется, однако известно, что она кричала «Аллаху акбар» (то есть «Аллах — велик!»).

По данным полиции, сотрудники опасались за свою безопасность и безопасность окружающих, поэтому открыли огонь. Женщина была ранена в живот и сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице, где ей делают операцию.

По словам префекта Парижа Лорана Нуньеса, это может быть та самая женщина, которая в 2021 году уже угрожала сотрудникам сил безопасности, охранявшим уязвимые объекты от возможных террористических нападений.

Тогда эту женщину на некоторое время изолировали в связи с состоянием психического здоровья.