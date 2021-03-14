В Париже в воскресенье, 14 марта, сотрудник полиции застрелил мужчину, угрожавшего ему ножом. Как пишет французское онлайн-издание ActuParis, по предварительным данным, нападение не имело ни религиозной, ни террористической подоплеки, однако точная его причина на данный момент неизвестна.

Ссылаясь на источник в кругах полиции, портал указывает, что полицейские прибыли на велосипедах в 18-й округ Парижа после поступившего им сообщения о "семейном споре". На месте происшествия они застали мужчину, который начал угрожать одному из полицейских ножом, после чего страж правопорядка достал дубинку. Мужчина попытался сбежать, полицейский побежал за ним. Когда сотрудник полиции нагнал мужчину, тот предпринял попытку ударить его ножом. Защищаясь, полицейский выстрелил.

🔴 La #police scientifique procède aux constatations, là où un homme a été abattu par un policier après l'avoir menacé d'une arme blanche ➡️ https://t.co/37zrYGOZSd Les rues Championnet, Boinod et des Poissonniers sont fermées en partie aux véhicules. #Paris18 #Paris pic.twitter.com/KmbLWBwSxV — actu Paris (@actufrparis) March 14, 2021

Сообщается, что сотрудник полиции не пострадал. На момент публикации материала DW парижские СМИ сообщали о том, что место происшествия оцеплено, движение автомобилей в районе перекрыто. Расследование по факту преднамеренного покушения на убийство сотрудника службы общественного правопорядка было поручено Генеральной инспекции национальной полиции. Личность нападавшего пока не установлена.