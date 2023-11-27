В Париже начался суд по делу о жестоком убийстве учителя

Спустя три года после жестокого убийства под Парижем учителя Самюэля Пати в суде в французской столице в понедельник, 27 ноября, начался процесс в отношении шести подростков, которых подозревают в причастности к обезглавливанию в 2020 году учителя, показавшего на уроке в колледже карикатуры на пророка Мухаммеда. Все слушания в суде по делам несовершеннолетних пройдут за закрытыми дверями в соответствии с французским законодательством.

Обвиняемые - шесть школьников

Обвиняемые прибыли в суд с закрытыми масками и капюшонами лицами в сопровождении родственников. СМИ не разрешается раскрывать их личности, отмечает AP. Как указывает далее агентство, среди фигурантов дела - девушка, которой на момент убийства Пати было 13 лет. Она обвиняется в распространении ложных утверждений о том, что учитель попросил мусульман поднять руки и выйти из класса, прежде чем показал карикатуры на пророка. Расследование показало, что в тот день ее не было в классе, а Пати не обращался с такой просьбой.