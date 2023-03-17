В Париже на акции протеста против пенсионной реформы задержали более 200 человек

Чтобы оттеснить протестующих, которые, среди прочего, бросали в полицейских различные предметы и подожженные деревянные паллеты, также применялись слезоточивый газ и водометы. Протесты вспыхнули и в нескольких других городах страны, среди них Марсель, Дижон, Нант, Ренн, Руан, Гренобль, Тулуза и Ницца. По данным AFP, в Марселе демонстранты разгромили несколько магазинов, в Нанте, Ренне и Лионе также прошли стычки между протестующими и силами охраны порядка.

Спорная пенсионная реформа во Франции

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Ранее в тот же день стало известно, что пенсионная реформа во Франции принята в обход парламента — чтобы принять новый закон без голосования в Национальном собрании, правительство Франции воспользовалось особой статьей конституции. Законопроект должен воплотить в жизнь одно из ключевых предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона — повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Это будет сделано поэтапно к 2030 году.

Учитывая массовые протесты по все стране, существовала высокая вероятность, что поддержанный французским Сенатом законопроект будет отклонен депутатами Национального собрания.

Особенности реформы



Среди прочего пенсионная реформа предполагает увеличение до 43 лет минимального срока, в течение которого необходимо делать взносы, чтобы получать пенсионные выплаты в полном объеме. Сейчас многие пожилые люди во Франции работают и после достижения пенсионного возраста — 62 лет, — чтобы набрать необходимое число лет, в течение которых делались взносы. Однако граждане, которым исполнилось 67 лет, вправе получать пенсию в полном объеме, независимо от срока, в который делались эти отчисления. Это положение должно остаться. При этом правительство Макрона намерено увеличить минимальный размер пенсии до 1200 евро в месяц.

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против изменений, предложенных правительством, выступают две трети французов.