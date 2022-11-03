В Пакистане открыли огонь во время акции протеста: ранен бывший премьер страны Имран Хан

Политик госпитализирован, его состояние стабильно. Стрелка задержали.
Акция протеста прошла в городе Вазирабаде провинции Пенджаб. Участники марша во главе с Ханом требовали досрочных выборов. Протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября.
The Daily Times пишет, что в результате стрельбы погиб один человек, пострадали еще восемь, в том числе члены партии «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость»).
Нынешний премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил действия нападавшего и поручил МВД разобраться в произошедшем.
Имран Хан занимал должность премьер-министра Пакистана с 2018-го до апреля 2022 года. Парламент вынес ему вотум недоверия. Главу правительства обвинили в коррупции и неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране.
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