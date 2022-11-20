В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе медобследования были обнаружены ртуть и другие тяжелые металлы, в том числе барий и таллий, в объемах, превышающих норму. Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания в субботу, 19 ноября, в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи".
Как тяжелые металлы попали в организм Саакашвили, неизвестно, подчеркивает женщина. По ее словам, результаты медобследования свидетельствуют об интоксикации и дают основания для немедленного освобождения ее сына из заключения. Семья Саакашвили не исключает, что его могли отравить.
Уголовные дела против Саакашвили в Грузии
В июне 2018 года, грузинский суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на депутата Валерия Гелашвили.
Ранее грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу о причастности к убийству банковского сотрудника Сандро Гиргвилиани.
В Грузии Михаил Саакашвили проходит фигурантом и по другим уголовным делам. Сам политик считает предъявленные ему обвинения сфальсифицированными.
Арест Саакашвили и его лечение в Грузии
1 октября 2021 года Михаила Саакашвили арестовали в Тбилиси, куда он прибыл тайно 29 сентября с целью поддержать своих сторонников на муниципальных выборах. После этого он был помещен в тюрьму города Рустави, где объявил голодовку.
8 ноября 2021 года его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку.
С мая 2022 года Саакашвили находится на лечении в тбилисской клинике Vivamedi под круглосуточной охраной сотрудников департамента исполнения наказаний.
8 ноября 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что у экс-президента Грузии предварительно диагностировали 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию.
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