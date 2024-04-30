В ООН подтвердили удар России по Харькову ракетой из КНДР

Обломки ракеты, найденные в Харькове после российского удара 2 января 2024 года, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии "Хвасон-18", говорится в отчете, представленном Совбезу ООН группой по наблюдению за санкциями. С докладом в понедельник, 29 апреля, ознакомилось агентство Reuters . Эксперты ООН пришли к выводу, что найденные обломки ракеты из Северной Кореи свидетельствуют о нарушении эмбарго на поставки оружия из КНДР и из нее, подчеркивается в докладе.

Трое представителей ведомства в апреле отправились в Украину, чтобы осмотреть обломки, и не нашли никаких доказательств, что эта ракета могла быть произведена в РФ. Они не смогли "независимо определить, откуда и кем была запущена ракета", цитирует доклад Reuters, в то же время, информация о траектории, предоставленная украинскими властями, "указывает, что она была запущена с территории РФ". "Такое местоположение, если ракета находилась под контролем российских войск, вероятно, указывает на то, что она была приобретена российскими гражданами", - говорится в докладе.