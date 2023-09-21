В ООН подписали "конституцию для океанов"

Экологические группы считают, что для достижения цели "30 до 30" соглашение должно быть полностью реализовано не позднее 2025 года. "Океан не может ждать, и, учитывая, что соглашение готовилось почти 20 лет, нельзя терять время", - заявила Джессика Бэттл, эксперт по морским вопросам Всемирного фонда природы. В свою очередь, по оценкам Всемирного союза охраны природы (IUCN), для начала реализации соглашения необходимо 500 млн долларов, а для создания специального фонда по реализации и наращиванию потенциала может потребоваться еще 100 млн долларов в год.