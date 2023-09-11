В ООН назвали пытки частью государственной политики РФ

С момента получения мандата в 2022 году Эдвардс семь раз обращалась к российским властям, обращая внимание на поведение российских военных, но не получила никакого ответа. По ее словам, Москва отрицает, что применяет пытки, но отказ Кремля обратить внимание на эту проблему и накапливающиеся случаи равносильны молчаливому одобрению пыток со стороны властей РФ.

"Это не случайное, аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию, внушению страха или наказанию с целью получения информации и признаний", - сказала Эдвардс. По ее словам, свидетели поделились с ней достоверными показаниями, которые подтвердили постоянную практику пыток, включая изнасилования и избиения, в различных местах заключения, находящихся под российской оккупацией, а также среди пленных украинских солдат.

Пытки, применяемые российскими военными против украинских мирных жителей и военнопленных, достигли такого уровня, что их можно назвать системной, одобряемой государством политикой, заявила специальная докладчица ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс. Ее слова приводит газета The New York Times в воскресенье, 10 сентября.

"Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, информирующую о том, что пытки и подобные виды допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, где запрещаются пытки", - заявила Эдвардс.

Доклад: Российские оккупанты подвергают пленных украинцев пыткам



В августе Мобильная группа правосудия, которая входит в состав Консультативной группы по преступлениям против человечности (ACA), сообщила, что почти половину украинцев, которых содержали в местах лишения свободы на оккупированной Россией части Херсонской области, подвергали пыткам, в том числе сексуальному насилию.