В ООН назвали пытки частью государственной политики РФ

 
Deutsche Welle
Bučos kapinėse maišai su nužudytų civilių kūnais išrikiuoti atpažinimui. 2022 balandžio 6 d., Kijevo šiaurė, Ukraina. Po to, kai Ukrainos pajėgos atsiėmė kontrolę šalia Kijevo esančiose teritorijose, jose, įskaitant ir Bučą, rasta šimtai nužudytų ir nukankintų civilių.
Bučos kapinėse maišai su nužudytų civilių kūnais išrikiuoti atpažinimui. 2022 balandžio 6 d., Kijevo šiaurė, Ukraina. Po to, kai Ukrainos pajėgos atsiėmė kontrolę šalia Kijevo esančiose teritorijose, jose, įskaitant ir Bučą, rasta šimtai nužudytų ir nukankintų civilių.
ФОТО: AFP / Scanpix
Пытки, применяемые российскими военными против украинцев, настолько масштабны, что их можно назвать системной, одобряемой государством политикой.

Пытки, применяемые российскими военными против украинских мирных жителей и военнопленных, достигли такого уровня, что их можно назвать системной, одобряемой государством политикой, заявила специальная докладчица ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс. Ее слова приводит газета The New York Times в воскресенье, 10 сентября.

"Это не случайное, аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию, внушению страха или наказанию с целью получения информации и признаний", - сказала Эдвардс. По ее словам, свидетели поделились с ней достоверными показаниями, которые подтвердили постоянную практику пыток, включая изнасилования и избиения, в различных местах заключения, находящихся под российской оккупацией, а также среди пленных украинских солдат.

Эдвардс: Российские власти не осуждают пытки


С момента получения мандата в 2022 году Эдвардс семь раз обращалась к российским властям, обращая внимание на поведение российских военных, но не получила никакого ответа. По ее словам, Москва отрицает, что применяет пытки, но отказ Кремля обратить внимание на эту проблему и накапливающиеся случаи равносильны молчаливому одобрению пыток со стороны властей РФ.

"Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, информирующую о том, что пытки и подобные виды допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, где запрещаются пытки", - заявила Эдвардс.

Доклад: Российские оккупанты подвергают пленных украинцев пыткам


В августе Мобильная группа правосудия, которая входит в состав Консультативной группы по преступлениям против человечности (ACA), сообщила, что почти половину украинцев, которых содержали в местах лишения свободы на оккупированной Россией части Херсонской области, подвергали пыткам, в том числе сексуальному насилию.

В докладе проанализированы 320 случаев содержания под стражей в Херсоне более чем в 35 выявленных местах заключения. Не менее 43 процентов опрошенных пострадавших прямо сообщили о пытках в плену, назвав сексуальное насилие распространенной тактикой, применяемой российскими охранниками как против мужчин, так и против женщин. Причем, по предварительным данным, чаще всего пыткам в следственных изоляторах подвергались украинские военнослужащие и члены их семей.

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