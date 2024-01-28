В ООН накажут сотрудников, причастных к нападению на Израиль

Организация Объединенных Наций призвала страны, приостановившие финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA), пересмотреть свое решение, обещая наказать сотрудников, причастных к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. "Хотя я понимаю их озабоченность - я сам был в ужасе от этих обвинений, - я решительно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, по крайней мере, гарантировать непрерывность деятельности БАПОР", - заявил в воскресенье, 28 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заверил, что каждый сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности.