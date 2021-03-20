В ООН четвертый год подряд назвали самой счастливой страной мира Финляндию

Германия разместилась на 13-й строчке, Великобритания - на 17-й, США - на 19-й. Россия в этом рейтинге - на 76-м месте, Китай - на 84-м.
В конце списка из 149 стран - Руанда, Зимбабве и Афганистан.
В предыдущие годы исследования проводились на основе очных опросов жителей стран, они учитывали также такие факторы, как уровень ВВП, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода и так далее. В этот раз из-за пандемии COVID-19 авторы исследования не смогли лично опросить граждан стран и решили сосредоточиться на параметрах, указывающих на состояние людей во время пандемии.
"Наша цель была двоякой. Во-первых, сосредоточиться на влиянии COVID-19 на структуру и качество жизни людей. Во-вторых, описать и оценить то, как правительства в мире решали проблемы во время пандемии", - рассказали составители рейтинга.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Детектив с тестом на COVID-19: как положительный результат стал отрицательным (21)
Жительница Вильнюса , которая собралась на работу за...
После приостановки вакцинации от AstraZeneca отказываются и те, кто хотел ею прививаться (317)
Решение временно приостановить вакцинацию вакциной...
В центре Вильнюса звучали недовольные голоса: протестовавшие высказались против масок (29)
20 марта в столице Литвы состоялась акция протеста за...
Коронавирус в Литве: 575 новых случаев, скончались 12 человек (10)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 575 новых...
Неделя в Беларуси: Тихановская зовет Лукашенко на диалог, чтобы мирно разрешить кризис (42)
Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала...