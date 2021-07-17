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Положительный результат дал очередной, ежедневно проводимый в Олимпийской деревне тест на коронавирус, который сдал некий иностранец. Его личные данные не разглашаются.
В Олимпийской деревне в Токио выявлен первый случай COVID-19
© Reuters / Scanpix

Первый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в субботу, 17 июля, в Олимпийской деревне в Токио. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию, поступившую из Оргкомитета Игр.

Положительный результат дал очередной, ежедневно проводимый в Олимпийской деревне тест на коронавирус, который сдал некий иностранец из числа организаторов Олимпиады, прибывший в Японию и поселившийся в комплексе для членов делегаций стран-участниц игр. Эти сведения подтвердил генеральный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто. Однако имя и гражданство заболевшего с целью сохранения конфиденциальности не разглашаются.

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До настоящего момента положительный результат теста на коронавирус зафиксирован у 45 человек, имеющих отношение к играм - в том числе, у персонала, членов делегаций, журналистов.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии эти состязания перенесли на год. Они будут проходить практически без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.

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Deutsche Welle

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