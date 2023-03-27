В оккупированном Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции

"Сегодня в Мариуполе совершено покушение на Михо — начальника полиции Москвина, он жив. Разговаривал с ним, он получил легкую контузию", — сказал Басурин.
По данным ТАСС, автомобиль Москвина взорвался, когда он находился в нескольких метрах от него. Тем не менее, пишет РИА "Новости", Москвин не получил серьезных ранений, ему не потребовалась госпитализация.
По данным источника РИА "Новости", взрывное устройство было заложено под дном автомобиля. В Мариуполе был объявлен план "Перехват".
На оккупированных российскими войсками территориях Украины регулярно происходят покушения на чиновников, назначенных РФ. Последний подобный случай произошел на прошлой неделе. Тогда замначальника отдела участковых УВД в Мелитополе получил ранения в результате взрыва.
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