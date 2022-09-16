В оккупированном Херсоне заявили, что Украина нанесла удар по зданию областной администрации

По данным "Суспильне", у здания апелляционного суда, расположенного возле областной администрации, виден дым.

Оккупационные власти региона заявили, что ВСУ с помощью РСЗО HIMARS нанесли удар по зданию администрации Херсонской области. "Удар пришелся прямо в здание администрации", — сказал "Интерфаксу" заместитель главы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.

Удар нанесли, когда в администрации проходило совещание глав администраций и округов. "В мой кабинет прилетели пять HIMARS. Есть один погибший среди мирного населения", — заявил Стремоусов "Интерфаксу".

По данным оккупационных властей, ранена назначенная Россией начальник департамента труда, погиб ее водитель; здание, входящее в комплекс оккупационной администрации, разрушено.

В конце августа Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Херсонской области, после чего Минобороны РФ заявило, что оно "с треском" провалилось. В начале сентября ВСУ провели наступление в Харьковской области и освободили большую часть территории региона. На фоне отступления российских войск в Харьковской области Москва, по заявлению Киева, попыталась возобновить переговоры.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.