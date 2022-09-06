В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль военного коменданта

В центре города, у административного здания взорвали автомобиль, принадлежащий "коменданту Бердянска", сообщили РИА "Новости" оккупационные власти региона. По их данным, после взрыва произошла перестрелка. Раненный при взрыве машины комендант Артем Бардин, назначенный РФ, госпитализирован в тяжелом состоянии.
Российский телеканал "Звезда", подконтрольный Минобороны РФ, опубликовал видео, где, как утверждается, показан взорванный автомобиль.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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