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6 сентября в оккупированном Бердянске в Запорожской области произошел взрыв, сообщили в подконтрольном России УВД по Мелитополю.
В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль военного коменданта
© Reuters / Scanpix

В центре города, у административного здания взорвали автомобиль, принадлежащий "коменданту Бердянска", сообщили РИА "Новости" оккупационные власти региона. По их данным, после взрыва произошла перестрелка. Раненный при взрыве машины комендант Артем Бардин, назначенный РФ, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Российский телеканал "Звезда", подконтрольный Минобороны РФ, опубликовал видео, где, как утверждается, показан взорванный автомобиль.

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