"У нас несколько дней назад отключили YouTube. Смотреть можно, только надо VPN включать. А так, конечно, мы теперь без YouTube, без Instagram. Но ничего, обходимся как-то, нормально", — сказал Мороз в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
О том, что в Херсонской области заблокировали YouTube, накануне сообщило местное издание "Кавун.City" и украинский "24 канал" со ссылкой на источники в разведке. Также, по данным этих СМИ, в регионе оказался недоступен мессенджер Viber.
В начале мая "новые власти" Херсонской области заявляли, что в ближайшее время заблокируют Instagram, Facebook и "прочие группы, которые… направлены на дестабилизацию ситуации в нашем регионе".
К концу мая в Херсонской области и оккупированной части Запорожской области отключили мобильную связь и интернет украинских провайдеров. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила, что это сделали назначенные Россией власти региона, они, в свою очередь, обвиняли в отключении украинскую сторону.
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