По данным пресс-службы полиции Львовской области, инцидент произошел в ночь на 24 декабря. Никто не пострадал, ущерба зданию генконсульства нет, сообщили в ведомстве. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, передает Дождь.

В МИД России заявили, что во Львове произошел ”теракт”. Зажигательная смесь ”воспламенилась и создала угрозу безопасности” генконсульства. ”По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал”, ― заявили в МИД.

Ведомство назвало произошедшее ”опасным инцидентом”. ”Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации”, ― говорится в сообщении.

Российское генконсульство России потребовало от львовской полиции срочно усилить безопасность дипмиссии и ее сотрудников, а также найти и наказать нападавших. Посольство России в Киеве направило ноту украинскому МИД.

Временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило заявлен ”решительный протест”, сообщили в пресс-службе. В МИД также заявили, что ждут извинений от Киева за ”невыполнение обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения”.