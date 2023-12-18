В офисе главкома ВСУ Залужного найдено прослушивающее устройство. Что известно

Данные подтвердила СБУ, которая уточнила, что жучок найден не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, где он мог работать.

СБУ сообщает, что открыла уголовное производство «по факту выявления технического устройства в одном из мест постоянной дислокации главнокомандующего ВСУ».

«Подчеркиваем, что техника выявлена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы», — заявляет СБУ.

Служба также пишет, что, по предварительным данным, найденное устройство «находилось в нерабочем состоянии». «Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не выявлено, — пишет СБУ. — Данное техническое устройство будет передано на экспертизу».