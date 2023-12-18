В офисе главкома ВСУ Залужного найдено прослушивающее устройство. Что известно

Данные подтвердила СБУ, которая уточнила, что жучок найден не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, где он мог работать.
СБУ сообщает, что открыла уголовное производство «по факту выявления технического устройства в одном из мест постоянной дислокации главнокомандующего ВСУ».
«Подчеркиваем, что техника выявлена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы», — заявляет СБУ.
Служба также пишет, что, по предварительным данным, найденное устройство «находилось в нерабочем состоянии». «Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не выявлено, — пишет СБУ. — Данное техническое устройство будет передано на экспертизу».
Бывшая замминистра обороны Украины Анны Маляр прокомментировала сообщения об обнаружении прослушивающего устройства в офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — согласно официальной версии СБУ, не в самом его кабинете, а в помещении, где он мог работать в дальнейшем.
«Не знаю, что и кто у главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом», — написала она накануне вечером в своем телеграм-канале.
«Но то, что у нас есть ливни секретной информации, скажем, из штабов — да. Военная тайна уже не раз становилась публичной», — добавила Маляр, не конкретизировав, какие случаи имеет в виду.
В следующем посте она пошутила: «Несколько открою специфику работы на ответственных государственных должностях. Там нет презумпции доверия, как в браке».
СБУ накануне заявляла, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии, «каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено».