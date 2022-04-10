В одном из округов Германии отказались от буквы Z на номерах автомобилей

Автомобильные номера, содержащие букву Z, в округе Херфорд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия больше не будут выдаваться автовладельцам и автодилерам. Об этом решении местного ведомства по регистрации автомобилей сообщают агентство dpa и газета Westfalen-Blatt в субботу, 9 апреля.
Причиной такого шага, как подтвердил официальный представитель властей округа журналистам, является наличие буквы Z на танках и другой технике ВС России в Украине. "Эта буква стала символом российского вторжения в Украину и используется как знак поддержки режима Путина и войны", - поясняет Westfalen-Blatt.
Номерные знаки, ассоциирующиеся с нацизмом, запрещены
В Германии запрещено использовать в автомобильных номерах сочетания букв, которые ассоциируются с аббревиатурами, обозначающими понятия, имеющие отношение к нацистскому режиму в гитлеровской Германии. Эти правила в разных землях различаются. В частности, в Северном Рейне - Вестфалии невозможно зарегистрировать знаки, содержащие буквосочетания KZ, NS, SA, SS и HJ.
В ФРГ автовладельцы могут за дополнительную плату при регистрации автомобиля выбрать номер, который им нравится, при условии, что он еще свободен. Обязательными на номере являются только первые две буквы, обозначающие город или округ, в котором зарегистрировано транспортное средство.
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