В Одесской области под обстрелом погибли 4 человека, в их числе ребёнок

По предварительным данным, удар был нанесён ракетой "Искандер-М". Пострадала, по сообщениям властей, транспортная инфраструктура. Других подробностей нет, российские военные удар не комментировали.

Днём в среду под обстрел попало село Липцы в Харьковской области. Там трое погибших: две женщины и 14-летняя девочка. Два человека пострадали от осколков: женщина, сотрудница аптеки, и 16-летний юноша. Ещё два мирных жителя ранены в городе Волчанск.