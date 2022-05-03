В Одессе в результате ракетного удара погиб подросток

Спикер главы Одесской областной войсковой администрации Сергей Братчук добавил, что после того, как потушат пожар, на месте будет работать следственная группа Национальной полиции.
Также власти Одессы сообщили, что пострадало церковное здание неподалеку от жилого дома, в который попала ракета. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что у церкви УПЦ Московского патриархата сорвало крышу, но при этом никто не пострадал.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Исследование цен в Литве: в апреле продолжился рекордный рост
По данным портала Pricer.lt и после Пасхи в апреле...
Три истории, о том, как украинский пастор, крымский татарин и бывшая кондитер воюют против России
С 24 февраля мир поменялся. Теперь новостные сводки...
Президентская служба: 9 мая Кремль может пытаться продемонстрировать победу в Украине
Старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите...
Война в Украине. ЕС может принять шестой пакет санкций против России 10 мая
Российское вторжение в Украину продолжается уже третий...
Советник президента Литвы: ЕС не ограничится шестым пакетом санкций для России
Шестой пакет санкций Европейского Союза ( ЕС ) в...