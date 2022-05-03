В Одессе в результате ракетного удара погиб подросток

Спикер главы Одесской областной войсковой администрации Сергей Братчук добавил, что после того, как потушат пожар, на месте будет работать следственная группа Национальной полиции.

Также власти Одессы сообщили, что пострадало церковное здание неподалеку от жилого дома, в который попала ракета. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что у церкви УПЦ Московского патриархата сорвало крышу, но при этом никто не пострадал.